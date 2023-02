Rússia anuncia que tomou vilarejo nos arredores de Bakhmut em grande avanço no leste

Bakhmut, cerca de 5 km ao norte, foi capturada com a ajuda de apoio aéreo, disse o Ministério da Defesa de Moscou edit

Reuters - A Rússia afirmou nesta terça-feira (31) ter capturado um vilarejo ao norte de Bakhmut, em uma grande investida pelo que seria sua maior conquista no campo de batalha na Ucrânia desde o verão passado.

Um voluntário bielorrusso lutando pela Ucrânia disse à Reuters de dentro de Bakhmut que a Rússia estava bombardeando a cidade constantemente e suas tropas estavam tentando cercá-la. O combate estava acontecendo prédio a prédio, disse o voluntário.

Não houve resposta imediata de Kiev ao anúncio de Moscou sobre o vilarejo de Blahodatne, e a Reuters não pôde verificar imediatamente a situação por lá. Isso ocorre três dias depois de o chefe do Grupo Wagner da Rússia dizer que havia tomado a vila em um ataque que Kiev disse ter repelido.

Blahodatne, que fica em uma das principais estradas para Bakhmut, cerca de 5 km ao norte, foi capturada com a ajuda de apoio aéreo, disse o Ministério da Defesa de Moscou.

As forças russas fizeram avanços claros, embora graduais, na área nas últimas semanas, notadamente capturando a cidade de mineração de sal de Soledar, ao norte de Bakhmut.

Caso consiga forçar a Ucrânia a se retirar da cidade, que já teve 75.000 habitantes, essa seria a primeira grande vitória de Moscou desde que tomou as cidades de Sievierodonetsk e Lysychansk, que tem tamanho semelhante, em julho.

Durante a luta por Bakhmut, dois civis, um menino e um homem de 70 anos, foram mortos pela artilharia russa nesta terça-feira, disse o governador regional Pavlo Kyrylenko. Quatro outros ficaram feridos no ataque, disse ele.

O porta-voz militar ucraniano Serhiy Cherevaty disse em comentários na televisão que o Exército ucraniano em Bakhmut recebeu "tudo o que era necessário", depois de repelir as tentativas russas de obter o controle de uma importante linha de abastecimento.

Separadamente, uma grande força russa lançou um ataque contra o bastião ucraniano de Vuhledar esta semana, mais ao sul ao longo da mesma frente oriental. As autoridades russas afirmaram ter garantido uma posição lá, enquanto Kiev diz que repeliu amplamente o ataque até agora.

O Ministério da Defesa britânico disse que a força russa no novo ataque a Vuhledar era pelo menos do tamanho de uma brigada, uma unidade que normalmente compreende vários milhares de soldados.

Os russos avançaram centenas de metros através de um rio em direção a Vuhledar e poderiam obter ganhos mais localizados por lá, disse o ministério em uma atualização diária de inteligência incomumente detalhada. A atualização diz que é improvável que o ataque a Vuhledar leve a um avanço significativo, mas pode ter a intenção de desviar os esforços ucranianos da defesa de Bakhmut.

Apesar de semanas de intensa guerra de trincheiras que ambos os lados compararam a um moedor de carne, as linhas de frente no leste da Ucrânia estavam praticamente congeladas desde novembro, depois que Kiev recapturou faixas de território no segundo semestre de 2022.

Mas o ímpeto voltou recentemente para a Rússia, que obteve ganhos incrementais pela primeira vez desde meados de 2022.

Especialistas militares dizem que Moscou parece determinada a avançar nos próximos meses, antes que Kiev receba centenas de tanques de batalha e veículos blindados ocidentais recentemente prometidos para um contra-ataque para recapturar o território ocupado neste ano.

