Rússia anuncia que vai retirar cidadãos da Europa

Vários países europeus fecharam seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas edit

Apoie o 247

ICL

RT - O governo russo anunciou que está trabalhando em um plano para evacuar seus cidadãos da Europa, depois que vários países europeus fecharam seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas em meio ao conflito militar de Moscou com Kiev.

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia e a Agência Federal de Turismo revelaram no domingo que estão trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia para evacuar russos de países europeus, enquanto continuam a impor sanções à Rússia, cortando aeronaves russas de seus espaços aéreos.

“O trabalho para organizar a evacuação de cidadãos russos de países europeus está sendo realizado pela Agência Federal de Transporte Aéreo em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia e a Agência Federal de Turismo. Depois de esclarecer as capacidades de carga necessárias, um cronograma será formado”, disse o comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As companhias aéreas russas estão prontas para cumprir suas obrigações com os passageiros e entregá-los em casa, sujeitas a abordagens flexíveis e decisões construtivas das autoridades aeronáuticas dos países europeus sobre esta questão”, continuou.

As agências aconselharam os russos na Europa a se registrarem no aplicativo de smartphone Assistente de Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais de uma dúzia de países europeus já fecharam seu espaço aéreo para transportadoras russas, bem como jatos particulares da Rússia. Falando no domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o objetivo da UE seria negar a todos os aviões russos o acesso ao bloco, “o que significa que eles não poderão sobrevoar o bloco ou pousar em nenhum aeroporto dentro dele”.

No domingo, a principal companhia aérea russa, Aeroflot, anunciou que estava cancelando todos os voos para a Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE