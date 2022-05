Rússia anuncia saída da Estação Espacial Internacional

Apoie o 247

247 - A Rússia decidiu quando sairá da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e dará um aviso com um ano de antecedência a seus parceiros, disse o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, no sábado.



Em entrevista ao canal de TV Rossiya-24, o chefe da agência espacial disse que, embora tenha sido definido um prazo, as autoridades “não são obrigadas a falar sobre isso publicamente”.



Rogozin disse anteriormente que as sanções ocidentais impostas pela ofensiva militar da Rússia na Ucrânia estão impedindo a Roscosmos de prosseguir com “negócios como sempre” quando se trata de trabalho conjunto com os EUA e outros países ocidentais na ISS. Ele também disse que se pudesse já teria pedido cooperação.

No início de abril, Rogozin criticou as sanções econômicas ocidentais impostas à Rússia, afirmando que a Roscosmos interromperia a cooperação na Estação Espacial Internacional com a NASA e a Agência Espacial Europeia

De acordo com a agência Bloomberg, três americanos e um astronauta italiano chegaram à estação espacial no início desta semana, ao lado de três americanos, três russos e um colega de tripulação alemão que já estavam a bordo.

