Rússia assumiu controle da região de Chernobyl após 'batalha feroz', diz Ucrânia

247 - Tropas da Rússia conseguiram tomar o controle da antiga usina nuclear de Chernobyl após intensos combates com soldados ucranianos no primeiro dia da ação militar no país do Leste Europeu.

"Após uma batalha feroz, o controle ucraniano sobre o local de Chernobyl foi perdido. A condição da antiga usina nuclear de Chernobyl, confinamento e instalações de armazenamento de resíduos nucleares são desconhecidas", disse o assessor da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podoliak, segundo o jornalista Christopher Miller, do Buzzfeed.

Mais cedo, as autoridades ucranianas já haviam informado que tropas russas teriam entrado na região pela fronteira ao norte com Belarus e estavam em combate com as forças ucranianas nas imediações de Chernobyl.

“As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobyl [Central Nuclear]. Nossos defensores estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”, postou o presidente ucraniano,Volodymyr Zelensky, no início da manhã desta quinta-feira (24), nas redes sociais.

