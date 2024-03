Apoie o 247

Tass – Yury Ushakov, assessor de política externa do presidente russo, recentemente ofereceu insights sobre as prioridades da Rússia ao assumir a presidência rotativa do grupo BRICS em 2024. Em entrevista à TASS, Ushakov discutiu o foco de Moscou na parceria econômica, ciência e inovação, segurança e combate ao terrorismo, e cooperação cultural e esportiva dentro do BRICS. A Rússia tem como objetivo promover o desenvolvimento global equitativo e a segurança durante sua presidência. Segundo ele, os BRICS expressam as aspirações da "maioria global"

Sob o tema "Fortalecendo o Multilateralismo para o Desenvolvimento Global Equitativo e a Segurança", a Rússia enfatiza a importância igual de política e segurança, economia e finanças, e laços culturais e humanitários dentro do BRICS. Para facilitar isso, um Conceito Abrangente da Presidência Russa foi aprovado, e um Comitê Diretor interdepartamental foi estabelecido para coordenar esforços e eventos.

A cúpula do BRICS, marcada para 22 a 24 de outubro em Kazan, será um evento significativo durante a presidência da Rússia, especialmente ao receber novos membros na associação. Seguindo a decisão tomada na cúpula de Joanesburgo, o BRICS expandiu para incluir 10 países, dobrando sua adesão. A Rússia reconhece sua responsabilidade em integrar os novos membros suavemente nos mecanismos do BRICS.

Kazan foi escolhida como sede da cúpula devido à sua infraestrutura bem desenvolvida e histórico de sucesso na hospedagem de eventos internacionais. A prontidão da cidade para acomodar líderes mundiais e garantir um ambiente confortável para a cúpula tem sido louvável.

Sobre futuras expansões, a Rússia planeja estabelecer critérios claros para candidatos do BRICS e se envolver em um diálogo inclusivo com países interessados. Enquanto a cooperação econômica e financeira permanece como pedra angular das atividades do BRICS, a Rússia também destaca a importância da ciência, inovação, saúde e cooperação esportiva dentro do grupo.

Em conclusão, a presidência da Rússia visa fortalecer o papel do BRICS na arena global enquanto fomenta o desenvolvimento equitativo e a segurança. A associação permanece aberta ao diálogo e à cooperação com outros processos de integração regional, enfatizando o compromisso com os interesses da maioria global.

