Rússia bombardeia Bakhmut da Ucrânia; OTAN vê isso como início de nova ofensiva

KYIV, (Reuters) - A cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, sofreu forte fogo de artilharia nesta segunda-feira, no que o chefe da Otan disse que parecia ser o início de uma nova grande ofensiva russa à medida que o primeiro aniversário da guerra se aproximava.

Defensores ucranianos, que já resistem há meses, estão preparados para novos ataques terrestres, disseram oficiais militares ucranianos.

As posições em Bakhmut foram fortificadas e apenas pessoas com funções militares foram autorizadas a entrar, disse um vice-comandante do batalhão. Qualquer civil que ainda quisesse deixar a cidade teria que enfrentar o fogo que se aproximava, disse ele.

Bakhmut é o principal objetivo do presidente russo, Vladimir Putin, e sua captura daria à Rússia uma nova posição na região de Donetsk e uma rara vitória após vários meses de contratempos. As regiões de Donetsk e Luhansk compõem o Donbass, o centro industrial da Ucrânia agora parcialmente ocupado pela Rússia, que quer o controle total.

"... A realidade é que já vimos o início (de uma ofensiva russa) porque vemos agora o que a Rússia faz agora - o presidente Putin faz agora - é enviar milhares e milhares de soldados, aceitando uma taxa muito alta de baixas, " O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse a repórteres em Bruxelas.

O ataque russo a Bakhmut foi liderado por mercenários do grupo Wagner, que obtiveram ganhos pequenos, mas constantes. Os novos bombardeios russos tornaram a situação ainda mais aguda.

"A cidade, os subúrbios da cidade, todo o perímetro e essencialmente toda a direção de Bakhmut e Kostyantynivka estão sob um bombardeio louco e caótico", disse Volodymyr Nazarenko, vice-comandante do batalhão Svoboda da Ucrânia.

Nazarenko disse que, embora nenhum combate esteja ocorrendo no centro da cidade no momento, os defensores estão preparados para enfrentar qualquer ataque.

"A cidade é uma fortaleza, cada posição e cada rua ali, quase todos os prédios, é uma fortaleza", disse ele.

O Ministério da Defesa russo disse que suas tropas avançaram alguns quilômetros ao longo das linhas de frente, sem especificar exatamente onde.

Os militares ucranianos relataram bombardeios russos ao longo da linha de frente e disseram que 16 assentamentos foram bombardeados perto de Bakhmut. Ele disse que, no dia anterior, suas forças repeliram uma série de ataques perto de Bakhmut, bem como ataques nas regiões de Kharkiv, Luhansk e Zaporizhzhia.

O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, disse que as forças russas atacaram Bilogorivka por todos os lados antes do amanhecer de segunda-feira.

Sobre a ofensiva russa, ele disse: "Os preparativos para esta ofensiva já estão em andamento, a quantidade de bombardeios, ataques aéreos e ataques de pequenos grupos já aumentou. Estamos esperando que eles iniciem ataques maciços 24 horas por dia."

A Reuters não foi capaz de verificar de forma independente os relatórios do campo de batalha.

Aldeia sob fogo

A vila de Chasiv Yar, na linha de frente, foi fortemente bombardeada nos últimos dias, enquanto as tropas russas trabalham para cortar as rotas para a cidade de Bakhmut.

Uma família disse à Reuters que decidiu deixar a aldeia depois que um projétil caiu em seu quintal, danificando o telhado e as janelas de sua casa.

A avó Raiisa Akusova, 75, sofreu um ataque cardíaco pouco depois de partir para o centro de evacuação em Dnipro e morreu, disseram eles.

O escritório de direitos humanos das Nações Unidas disse na segunda-feira que registrou 7.199 mortes de civis e 11.756 feridos desde a invasão de 24 de fevereiro, principalmente por bombardeios, mísseis e ataques aéreos. No entanto, acreditava que o número real era muito maior.

Com a Ucrânia desesperada por mais armas e munições para virar a maré da guerra, os ministros da Defesa de vários países da Otan aliados de Kyiv se reunirão em Bruxelas na terça-feira para discutir uma possível ajuda militar adicional.

A Ucrânia diz que precisa de caças e mísseis de longo alcance para conter a ofensiva e recuperar o território perdido.

Stoltenberg, da Otan, disse esperar que a questão das aeronaves seja discutida na reunião, mas que a Ucrânia precisa de apoio urgente no terreno agora.

A Otan disse na segunda-feira que aumentaria as metas para o armazenamento de munição, já que Kyiv está queimando projéteis muito mais rápido do que os países ocidentais podem produzir. Um ano de guerra na Ucrânia deixou os estoques aliados muito esgotados.

"A taxa atual de gastos com munição da Ucrânia é muitas vezes maior do que nossa taxa atual de produção", disse Stoltenberg a repórteres.

Um diplomata europeu disse à Reuters : "Se a Europa lutasse contra a Rússia, alguns países ficariam sem munição em dias."

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro dizendo que seu vizinho representava uma ameaça à segurança. Kyiv e o Ocidente dizem que a ação não passou de uma apropriação de terras.

As forças de Putin falharam em uma tentativa inicial de capturar a capital e desde então o conflito se tornou uma guerra de atrito que matou milhares de soldados e civis e deixou cidades inteiras em ruínas.

