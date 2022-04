Rússia classfica expulsão de diplomatas russos pelo Ocidente como "campanha esquizóide"

"Vai ser mais barato para todos. E então, com certeza, considerar uns aos outros nada mais do que em óptica de armas", disse o alto funcionário de SEgurança russo Dmitry Medvedev edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente da Rússia e secretário do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, classificou a expulsão de diplomatas russos por países do Ocidente como "campanha esquizóide".

Segundo a agência Sputnik, Medvedev afirmou que se isso continuar, é hora de pendurar cadeados nas embaixadas ocidentais na Rússia. "Vai ser mais barato para todos. E então, com certeza, considerar uns aos outros nada mais do que em óptica de armas."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Alemanha declarou nesta segunda-feira 40 diplomatas russos como “ pessoas indesejáveis”. ” Eles têm cinco dias para deixar o país. Berlim decidiu “ declarar um número significativo de membros da embaixada russa como pessoas indesejadas que trabalharam aqui na Alemanha todos os dias contra nossa liberdade, contra a coesão de nossa sociedade ”, disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock nesta segunda-feira. “Não vamos tolerar mais isso”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE