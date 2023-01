Rússia concorda em trocar a presidência do Brics com o Brasil em 2024

O Brasil propôs que a Rússia assuma a presidência do Brics em 2024 e o Brasil, por sua vez, em 2025 edit

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou que irá assumir a presidência do Brics, grupo que congrega além do país euroasiático, o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul, em 2024, a pedido da nação latino-americana. A confirmação foi dada nesta terça-feira (24).

O Brasil propôs que a Rússia assuma essas funções em 2024 e o Brasil, por sua vez, em 2025 (em vez de 2025 e 2024, respectivamente).

"Em 2019, o Brasil pediu oficialmente à Rússia que mudasse a ordem das presidências dos Brics como uma exceção, em conexão com os planos de Brasília de liderar o G20 em 2024. Claro que atendemos positivamente ao pedido dos sócios brasileiros. O acordo recebeu o apoio dos demais membros dos cinco países e foi garantido por meio de troca de notas diplomáticas", disse o ministério.

No último domingo (22), a África do Sul disse que aguarda Putin na 1ª cúpula do Brics presencial pós-pandemia, em agosto deste ano.

O embaixador sul-africano em Moscou, Mzuvukil Maketuk, ressaltou: "Definitivamente lhe enviaremos um convite e esperaremos por ele".

O diplomata afirmou que o local da cúpula ainda não está decidido, mas a reunião dos líderes do grupo pode ocorrer em uma das quatro maiores cidades do país: Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban ou Pretória.

Este será o primeiro encontro presencial do Brics após o início da pandemia.

O Brics reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e foi fundado em 2009, com o objetivo de ampliar os laços econômicos entre os países, em paralelo às negociações e às alianças promovidas pelo Ocidente.

Atualmente, diversos países já manifestaram interesse em ingressar no grupo econômico, como Argentina, Irã e Argélia.

A África do Sul assumiu a presidência do Brics, transmitida pela China no início deste ano, e permanecerá até o final de 2023.

