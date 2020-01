Rússia condena Irã e Estados Unidos por desatre com avião ucraniano

"É evidente que nós condenamos tanto as ações dos EUA como os atos do Irã, mas temos que compreender que os Estados Unidos provocaram o Irã a retaliar", disse o vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma de Estado da Rússia, Yuri Shvytkin edit

Sputinik – Rússia condena as ações do Irã, que derrubou o avião ucraniano, mas entende que eles foram provocados pelos EUA.

O vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma de Estado da Rússia, Yuri Shvytkin, declarou que o parlamento russo condena as ações do Irã, que derrubou a aeronave comercial ucraniana , no entanto entende que os iranianos foram provocados pelos EUA para efetuar o ataque.

"É evidente que nós condenamos tanto as ações dos EUA como os atos do Irã neste sentido […], mas temos que compreender que os Estados Unidos provocaram o Irã a retaliar", disse o parlamentar russo.

Irã não "escondeu a cabeça na areia", agiu com dignidade admitindo oficialmente sua culpa no acidente do avião ucraniano, disse à Sputnik o vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho de Federação russa, Vladimir Dzhabarov.

"Agora o Irã deverá apresentar oficialmente um pedido de desculpas e pagar indenizações às famílias das vítimas. A propaganda ocidental irá cair sobre o país anunciando sua culpa e o perigo que representa o seu Estado", opina Djabarov.

Mais cedo neste sábado (11), em comunicado o Irã reconheceu que derrubou o avião de passageiros ucraniano vitimando 176 pessoas. De acordo com a declaração, a aeronave estava voando perto de instalações militares do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica iraniana e acabou sendo confundido com uma possível ameaça.

O avião, um Boeing 737 operado pela Ukrainian International Airlines, caiu nos arredores de Teerã durante a decolagem algumas horas após o Irã ter lançado uma série de mísseis contra forças americanas estacionadas em bases militares no Iraque.