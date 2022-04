Rússia condena vídeo que mostra suposta execução de prisioneiros de guerra

De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, as Forças ucranianas violaram a Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra edit

ICL

RT - Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (5) supostamente mostrando a execução de prisioneiros de guerra russos por tropas ucranianas. O vídeo começa com o aparente assassinato de um soldado russo gravemente ferido, que estava deitado no chão. “Olha, ele ainda está vivo. Ele está ofegante”, disse uma voz fora da tela antes que tiros fossem disparados contra o soldado indefeso.

Em seguida, mostra os corpos de vários outros russos, espalhados no chão próximo a poças de sangue, enquanto homens armados com insígnias militares ucranianas em seus uniformes aplaudem enquanto caminham entre eles.

Pelo menos um dos prisioneiros de guerra na filmagem tem as mãos amarradas nas costas e aparentemente foi executado com um tiro na cabeça à queima-roupa. Alguns meios de comunicação sugeriram que outros soldados podem ter suas gargantas cortadas.

As tropas ucranianas no vídeo são vistas gritando “Glória à Ucrânia! Glória aos Heróis!” – um slogan pertencente aos colaboradores nazistas da Segunda Guerra Mundial que foi adotado pelos militares do país – e discutindo quais equipamentos eles poderiam saquear dos cadáveres.

O local e a data em que o clipe foi gravado não são claros. Mas a mídia russa disse que pode ter sido filmado na mesma área fora de Kiev como um vídeo publicado pela agência de notícias UNIAN em 30 de março. Esta filmagem não mostra a execução de prisioneiros de guerra, mas aparentemente mostra pelo menos um dos mesmos combatentes ucranianos e o mesmo veículo blindado russo apreendido.

O Comitê de Investigação da Rússia lançou um caso criminal, com especialistas encarregados de estabelecer as circunstâncias do incidente, sua data e localização, bem como as identidades das tropas ucranianas que aparecem nele.

“Os militares das Forças Armadas ucranianas e outras unidades armadas ucranianas cometeram uma grave violação da Convenção de Genebra sobre Prisioneiros de Guerra”, insistiu a agência.

Esta não é a primeira vez durante o conflito que um vídeo foi postado online supostamente mostrando maus-tratos de tropas russas capturadas pelos militares ucranianos.

No final de março, surgiram imagens de um interrogatório brutal de prisioneiros de guerra, durante o qual eles foram baleados nas pernas à queima-roupa. Algumas tropas aparentemente não sobreviveram ao interrogatório. De acordo com o Comitê de Investigação, o incidente pode ter ocorrido em um complexo militar usado por unidades “nacionalistas” na região leste ucraniana de Kharkov.

A Rússia lançou uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk assinados em 2014 e o eventual reconhecimento da Rússia das repúblicas de Donbass em Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para regularizar o status dessas regiões dentro do estado ucraniano.

A Rússia agora exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco da OTAN liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas regiões rebeldes à força.

