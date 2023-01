Rússia declara apoio integral a Lula e condena terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - O governo da Rússia condenou os atos terroristas de apoiadores do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro em Brasília. Os golpistas depredaram as sedes dos três poderes e espalharam o caos pela Esplanada dos Ministérios no domingo (8).

"Condenamos da maneira mais firme as ações dos instigadores de distúrbios e apoiamos plenamente o presidente brasileiro Lula da Silva", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua fala diária a repórteres, nesta segunda-feira (9).

