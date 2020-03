Rússia descarta por ora reunião de cúpula entre Putin, Erdogan, Macron e Merkel sobre a Síria

O presidente russo Vladimir Putin não planeja se reunir com os líderes da Alemanha, França e Turquia para examinar a situação na Síria, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov edit

247 - "Não ... esta reunião não foi acordada", disse Peskov respondendo a perguntas da imprensa, segundo o site Sputnik.

Jornalistas perguntaram a Peskov sobre o risco de um confronto entre os militares russos e turcos em Idlib (Síria). "Estamos confiantes em que somos capazes de minimizar esse risco absolutamente, graças ao contato próximo e ao diálogo que os militares de ambos os países mantêm", disse o representante do Kremlin.

O porta-voz do Kremlin também afirmou que Moscou rejeita fortemente as acusações de uma comissão da ONU sobre as ações da Rússia em Idlib.

"Rejeitamos veementemente essas acusações", disse Peskov, comentando as conclusões da ONU sobre o suposto bombardeio indiscriminado da Força Aérea russa contra a população civil.