Rússia desliga o fornecimento de gás à Europa até o fim das sanções ocidentais

247 – O governo da Rússia, de Vladimir Putin, acaba de anunciar o desligamento oficial do fornecimento de gás para a Europa, em razão das sanções impostas pelo Ocidente, segundo reportagem do Financial Times. "O fornecimento de gás da Rússia para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 não será totalmente retomado até que o Ocidente levante as sanções contra Moscou por sua invasão da Ucrânia'', disse o Kremlin

"Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, culpou as sanções da UE, do Reino Unido e do Canadá pelo fracasso da Rússia em fornecer gás através do oleoduto principal, que fornece gás para a Alemanha de São Petersburgo através do mar Báltico", aponta a reportagem.

“Os problemas de bombeamento de gás surgiram por causa das sanções que os países ocidentais introduziram contra nosso país e várias empresas”, disse Peskov, segundo a agência de notícias Interfax. “Não há outras razões que possam ter causado esse problema de bombeamento.”

Os comentários de Peskov foram a posição mais dura até agora do Kremlin de que a UE reverta suas sanções em troca da Rússia retomar as entregas de gás ao continente.

A Rússia ainda está fornecendo gás para a Europa através de gasodutos da era soviética através da Ucrânia que permaneceram abertos apesar da operação militar especial, bem como o gasoduto South Stream via Turquia.

