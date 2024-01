Apoie o 247

Sputnik - Com um único ataque, o Exército da Rússia destrói empresas do complexo militar-industrial ucraniano que foram criadas durante um tempo considerável, afirmou o vice-marechal aposentado da Força Aérea Real do Reino Unido Sean Bell em um artigo na Sky News.

"A Ucrânia tem uma base industrial jovem, extremamente vulnerável aos ataques de mísseis russos. São necessários meses para construir capacidades de produção, e um ataque russo para destruí-las", disse ele.

De acordo com o especialista, sem apoio militar constante do Ocidente, a Ucrânia está "condenada a ser suprimida" pela Rússia.

No início de janeiro, o Ministério da Defesa da Rússia informou de que as tropas russas atingiram empresas do complexo militar-industrial ucraniano em Kiev e seus subúrbios, incluindo aquelas onde eram produzidos mísseis.

Anteriormente, o jornal The New York Times informou que as autoridades da Casa Branca e do Pentágono alertaram que em breve os Estados Unidos não conseguirão manter as baterias do sistema de defesa antiaérea Patriot da Ucrânia abastecidas com mísseis interceptadores.

