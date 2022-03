Rússia divulga vídeos e alega que shopping bombardeado em Kiev havia sido convertido em depósito de munição

O shopping foi bombardeado nas proximidades às 23h de domingo com armas de alta precisão e foi quase totalmente destruído. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque edit

RT e Sputnik - O Ministério da Defesa da Rússia publicou na segunda-feira imagens de satélite do ataque ao shopping Retroville, em Kiev, destruído com armas de alta precisão na noite de domingo.

Segundo os militares russos, após o início de sua operação na Ucrânia, o prédio deixou de funcionar e foi convertido em um depósito de munição para vários sistemas de lançadores de foguetes.

O shopping foi bombardeado nas proximidades às 23h de domingo com armas de alta precisão e foi quase totalmente destruído. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque, de acordo com a mídia local. Uma pessoa ficou ferida.

Anteriormente, internautas ucranianos haviam publicado imagens confirmando o uso militar do prédio. Em particular, uma fotografia mostra suprimentos militares estacionados em seu estacionamento, enquanto um vídeo mostra um sistema de lançadores de foguetes múltiplos disparando de seu território.

Essas postagens provocaram indignação nas mídias sociais ucranianas, onde um blogueiro ofereceu US$ 500 na segunda-feira por informações que ajudariam a localizar o autor da foto, que apareceu inicialmente no TikTok.

"[Um míssil] caiu no shopping Retroville porque alguém compartilhou uma foto anteriormente com nossas equipes. Para 'curtir'. Vamos encontrar essa pessoa", escreveu ele em sua página no Facebook, acrescentando que conseguiu identificar a conta supostamente vinculada à publicação, mas esta já foi desativada.

Por seu lado, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano) prendeu um homem que reconheceu ter gravado e publicado nas redes sociais um vídeo mostrando as posições das Forças Armadas da Ucrânia perto do centro comercial.

Em um clipe divulgado pela SBU, o detento explica que viu dois Akátsias, um sistema de artilharia auto-rebocado, perto de Retroville.

"O vídeo mostra um 'tiktoker' que recentemente postou na Internet materiais sobre a localização do Exército Ucraniano em Kiev. Mais tarde, o shopping center perto do qual nossos defensores estavam localizados foi alvo de um poderoso ataque de mísseis pelos invasores russos. Sim Conscientemente ou sem saber, este homem agiu como observador para o inimigo será estabelecido durante a investigação", informou o Serviço de Segurança da Ucrânia.

Deve ser lembrado que Moscou denunciou repetidamente que os nacionalistas ucranianos usam áreas residenciais e instalações sociais como um "escudo humano" para implantar suas armas e estabelecer posições de tiro. Ele também pediu às organizações internacionais que pressionem as autoridades ucranianas para exigir que os nacionalistas não se escondam atrás da população civil.

Veja os vídeos aqui.

As forças russas anunciaram ter destruído nos arredores de Kiev um shopping que guardava uma bateria de sistemas de lançadores múltiplos de foguetes.

Um ataque de alta precisão russo contra um shopping nos arredores de Kiev destruiu uma bateria, instalada por militares ucranianos, de sistemas de lançadores múltiplos de foguetes e uma base de depósito de projéteis, comunicou nesta segunda-feira (21) Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia.

"Foram destruídas na madrugada de 21 de março com armas de alta precisão de grande alcance uma bateria de sistemas de lançadores múltiplos de foguetes e uma base de depósito de seus projéteis em um shopping que não estava funcionando", disse ele.

Ele detalhou que a inteligência russa confirmou através de várias fontes as coordenadas dos sistemas de lançadores múltiplos de foguetes e da base de depósito de projéteis.

"Nas imagens do controle de alvos se vê bem como um sistema de lançadores múltiplos de foguetes chega ao shopping nos arredores de Kiev para se esconder após o último disparo, e para recarregar foguetes", comentou Konashenkov.

Chamando a atenção da mídia ocidental, o major-general russo afirmou que a Rússia demonstrou todas as provas de uso criminoso de instalações civis em áreas residenciais de Kiev e em outras cidades ucranianas pelo regime de nacionalistas para posicionar sistemas de artilharia e foguetes.

Além disso, o major-general da Rússia acrescentou que na região ucraniana de Ivano-Frankovsk foi destruído por um míssil hipersônico Kinzhal lançado a mais de 1.000 quilômetros de distância um armazém de peças ucraniano para os sistemas de mísseis táticos Tochka-U. O míssil teria percorrido a distância em menos de dez minutos.

"Os nacionalistas ucranianos seguem usando quarteirões de cidades e instalações sociais como escudos humanos para colocarem seus sistemas de artilharia e dispararem constantemente contra militares russos. Como exemplo, nos arredores de Kiev, na área de Vinogradar, unidades nacionalistas ucranianas se encobriram durante vários dias com casas e realizaram disparos com sistemas de lançadores múltiplos de foguetes contra militares russos", explicou o major-general da Rússia.

Em 24 de fevereiro, Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou em um comunicado ao povo russo que Moscou vai prestar apoio militar às repúblicas populares de Donetsk e Lugansk no âmbito dos tratados de amizade e apoio mútuo, e para os proteger de um "genocídio" perpetrado por Kiev.

De acordo com Putin, a Rússia não tem como objetivo ocupar a Ucrânia. O Ministério da Defesa russo assegura que apenas está atingindo alvos militares ucranianos.

