Rússia diz que 1,3 mil militares morreram em combates na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 com Reuters - O Ministério da Defesa da Rússia disse que 1.351 soldados russos morreram lutando na Ucrânia desde o início do que Moscou chama de "operação especial" e 3.825 ficaram feridos, informou a agência de notícias Interfax nesta sexta-feira (25).

Antes do anúncio de hoje, o único número divulgado pelas autoridades russas sobre perdas de militares havia sido divulgado no dia 2 de março. Na ocasião, o ministério informou a morte de 498 militares.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), porém, estima que as baixas russas foram bem maiores, variando entre 7 mil e 15 mil soldados mortos nos combates travados contra as tropas ucranianas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE