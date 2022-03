Rússia diz que até 180 ‘mercenários estrangeiros’ foram mortos em confrontos na Ucrânia

Porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, afirmou que foram feitos 'ataques de precisão' contra centros de treinamento ucranianos edit

Sputnik - As forças russas usaram armas de longo alcance para atingir centros de treinamento na Ucrânia e infligir significantes perdas ao adversário, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

O Exército russo atacou na manhã deste domingo (13) centros de treinamento em duas localidades na Ucrânia, matando até 180 mercenários estrangeiros, disse Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia.

"Na manhã de 13 de março foi desferido com armas de alta precisão e de longo alcance um ataque a centros de treinamento das Forças Armadas da Ucrânia na localidade de Starichi e no polígono militar Yavorovsky", de acordo com Konashenkov.

O major-general indicou que as autoridades ucranianas implantaram nesses locais "uma instalação de treinamento e de preparação para combate de mercenários estrangeiros, antes de serem enviados para as áreas de hostilidades contra militares russos, e também uma base de armazenamento de armas e equipamento militar vindos de países estrangeiros".

"Em resultado do ataque foram eliminados até 180 mercenários estrangeiros e um grande lote de armamento estrangeiro", detalhou o funcionário do Ministério da Defesa russo.

"A eliminação de mercenários estrangeiros que chegaram ao território da Ucrânia continuará", prometeu ele.

