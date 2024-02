Rússia diz que cinco morreram após ataque ucraniano a padaria em Luhansk

Apoie o 247

(Reuters) - O Ministério de Situações de Emergência da Rússia disse que os corpos de cinco pessoas foram retirados dos escombros de uma padaria na região de Luhansk, ocupada pela Rússia, no leste da Ucrânia, neste sábado, após o que autoridades russas disseram ter sido um ataque ucraniano.

"Em Lysychansk, funcionários do Ministério resgataram seis pessoas dos escombros. Os corpos de cinco vítimas também foram recuperados", disse o ministério em seu canal no Telegram.

A agência de notícias estatal russa TASS citou um porta-voz dos serviços operacionais instalados pela Rússia na região que disse haver sete civis mortos. Anteriormente, a mídia russa havia comunicado que a polícia militar contabilizara duas pessoas mortas.

O Ministério publicou um vídeo de um carro amassado sendo retirado dos escombros de um prédio de dois andares. A Reuters não conseguiu checar detalhes do relatório de uma área que a Rússia disse ter anexado em 2022.

As autoridades ucranianas não fizeram qualquer declaração sobre o incidente.

Anteriormente, Leonid Pasechnik, encarregado da região de Luhansk, disse que dezenas de pessoas podem estar sob os escombros.

(Reuters Staff)

