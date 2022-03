Rússia diz que destruiu quase toda a força aérea da Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste domingo (6) que a maioria das aeronaves ucranianas prontas para combate foram destruídas no âmbito da operação militar especial russa no país.

"Entre ontem e hoje, a Força Aérea Ucraniana perdeu 11 aviões de combate e 2 helicópteros", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. Da mesma forma, o Ministério russo confirmou a destruição do aeródromo da cidade ucraniana de Vinnytsia, no centro-oeste da Ucrânia. O ataque foi lançado em 6 de março com armas de longo alcance.

Segundo RT, o ministério russo anunciou que as Forças Armadas do país realizarão ataques às instalações da indústria militar ucraniana usando armas de alta precisão.

As Forças Armadas russas contextualizam que essas ações estão sendo realizadas com o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia.

