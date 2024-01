Segundo Alexey Polishchuk, funcionário graduado da chancelaria russa, posição de seu país contrasta com a do Ocidente edit

TASS - A Rússia continua aberta a propostas verdadeiramente substantivas para uma solução diplomática da situação em torno da Ucrânia, disse Alexey Polishchuk, chefe do Segundo Departamento dos países da CEI no Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ao mesmo tempo, acrescentou que no momento não há esperança de que o Ocidente mude a sua abordagem sobre o acordo.

"A atual liderança de Kiev é fantoche de Washington, Londres e Bruxelas, que se beneficiam da escalada da crise ucraniana e a utilizam não só para tentar cumprir o objetivo de infligir uma 'derrota estratégica' à Rússia, mas também também para implementar medidas que visem enfraquecer as economias dos seus concorrentes da Europa continental, que foram zumbificados pela 'ameaça russa' e não percebem as ameaças reais à sua segurança", disse o diplomata em entrevista à TASS.

“Por sua parte, a Rússia sempre permaneceu aberta a propostas verdadeiramente substantivas sobre como superar a crise atual através de métodos políticos e diplomáticos”, disse ele.

