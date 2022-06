Rússia diz que está pronta para assinar acordos de paz com a Ucrânia

A afirmação é da presidente do Conselho da Federação da Rússia (Câmara Alta do parlamento), Valentina Matviyenko edit

TASS - A Rússia está aberta a conversações com a Ucrânia e à assinatura de acordos que levem à paz, disse na terça-feira (31) a presidente do Conselho da Federação da Rússia (Câmara Alta do parlamento), Valentina Matviyenko, numa reunião com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Uma delegação do Conselho da Federação liderada por Matviyenko está em visita oficial a Moçambique de 30 de maio a 1 de junho.

"Estamos abertos para conversações. Eu compartilho totalmente de sua posição de que são necessárias soluções diplomáticas e pacíficas. Mas é preciso vontade de ambos os lados. Reiteramos que estamos prontos para conversas, para assinar acordos que impediriam a guerra civil na Ucrânia e levar à paz, mas não vemos reação de Kiev", disse ela.

Ela lembrou que, antes do início da operação militar especial na Ucrânia, a Rússia estava conversando com parceiros ocidentais e os Estados Unidos exigindo que a segurança compartilhada e indivisível fosse garantida no continente europeu, "como está comprometido oficialmente em todos os documentos internacionais". "Lamentavelmente, não recebemos uma resposta adequada. E depois que a Ucrânia disse que queria ser uma potência nuclear e quando vimos como estava sendo inundada com armas, incluindo armas ofensivas, sabendo que estava planejando o terceiro ataque armado ao Donetsk e nas regiões de Lughansk, naturalmente, não tínhamos outra saída, nenhuma outra escolha para garantir nossa segurança", enfatizou.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse anteriormente a seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, que queria se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin. As conversações russo-ucranianas foram conduzidas desde 28 de fevereiro. Várias reuniões foram organizadas na Bielorrússia, depois as partes continuaram as negociações no formato de videoconferência. A última rodada de negociações presenciais ocorreu em Istambul em 29 de março.

Em 12 de abril, o presidente russo, Vladimir Putin, disse a jornalistas que Kiev se desviou dos acordos anteriores e levou o processo a um beco sem saída. Em 20 de abril, o secretário de imprensa de Putin, Dmitry Peskov, disse que Moscou havia entregue a Kiev um rascunho de documento claramente redigido sobre acordos e estava aguardando uma resposta.

