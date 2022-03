Apoie o 247

247 com Sputnik - O Ministério da Defesa da Rússia informou que as atividades dos laboratórios biológicos militares na Ucrânia eram financiadas pelo fundo de investimento do filho de Biden.

A comissão parlamentar russa pode investigar o envolvimento do filho de Biden no financiamento dos trabalhos do Pentágono na Ucrânia.

Além disso, os supostos documentos encontrados sobre as atividades do Pentágono na Ucrânia revelariam o esquema de interação das agências do governo norte-americano com as instalações biológicas.

O documento também teria revelado que os EUA tentaram testar drogas não ensaiadas em militares ucranianos.

O Ministério da Defesa da Rússia também teria revelado que a Agência para o Desenvolvimento Internacional e a fundação de George Soros estariam envolvidas no programa biológico do Pentágono na Ucrânia.

Um documento, assinado pelo vice-secretário de Estado do gabinete de ministros da Ucrânia, teria confirmado que 30 laboratórios ucranianos estavam envolvidos em atividades biológicas militares.

"Observem que um mapa registrado confirma que são 30 os laboratórios ucranianos localizados em 14 localidades que estavam envolvidos em atividades biológicas militares em grande escala na Ucrânia. O documento foi assinado pelo vice-secretário de Estado do gabinete de ministros da Ucrânia, Viktor Polischuk", declarou a pasta.

A prioridade dos EUA nestes laboratórios seria o estudo de um perigoso patógeno de antraz.

"A análise documental mostra não apenas amostras de tecidos e soro de sangue humano, como também patógenos perigosos, bem como seus portadores, que eram exportados. Mais de 10 mil amostras foram enviadas à Geórgia […] Outros destinatários são laboratórios de referência no Reino Unido, o Instituto Loffler na Alemanha [...] Uma das prioridades dos clientes americanos é um agente do antraz, caracterizado pela alta capacidade de provocar danos e resistência ao meio ambiente", informou.

A usina nuclear de Los Alamos, onde foi criada a primeira bomba atômica americana, foi um dos mentores científicos do programa biológico militar dos EUA na Ucrânia.

Até 2010, os EUA realizaram trabalhos biológicos militares na Indonésia sem a autorização de Jacarta.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, os EUA controlam os trabalhos de 336 laboratórios biológicos em 30 países.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia".

As Forças Armadas da Rússia afirmam que desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro, que eliminaram instalações da infraestrutura militar ucraniana, sem realizar ataques contra alvos civis em cidades.