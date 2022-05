Rússia dribla sanções dos EUA abastecendo estoque estratégico de petróleo da China

Apoie o 247

Sputnik - A Rússia e a China estão envolvidas em negociações para a importação de petróleo bruto russo a fim de abastecer o estoque estratégico de Pequim, informa a Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto.

As conversações estão sendo conduzidas em nível governamental, com pouco envolvimento direto das companhias petrolíferas dos referidos países. Os volumes e os termos do acordo proposto ainda estão em fase de preparação.

Geralmente, a China não revela a dimensão da sua reserva estratégica de petróleo. No entanto, em um relatório de 2016, o país indicou que a reserva tinha uma capacidade total de cerca de 500 milhões de barris.

O gigante industrial asiático depende das importações de petróleo para a grande maioria de seu consumo, com entregas principalmente do Oriente Médio, Rússia, África e Brasil. Em 2020 a Rússia cobriu 15,8% das necessidades de petróleo da China.

As negociações em curso entre Moscou e Pequim surgem em meio a relatos de que os EUA estão debatendo formas de apertar o cerco às receitas de petróleo da Rússia, que cresceram mais de 50% no mês passado, não obstante a proibição de importação dos EUA e do Reino Unido e outras restrições.

Atuais e antigos funcionários do governo dos EUA informaram ao The New York Times na quinta-feira (19) que a atual estratégia de Washington pretende encorajar os países a desistirem do petróleo russo nos próximos meses, e impor a proibição de exportação de tecnologias do setor petrolífero para a Rússia para "paralisar" suas companhias petrolíferas a longo prazo.

Na terça-feira (17), o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou não pode impedir a Europa de cometer "suicídio econômico" a mando dos seus "suseranos americanos", e pediu que o governo russo desenvolva medidas para tirar proveito da miopia estratégica da União Europeia.

