Rússia e China buscam se tornar potências espaciais e são 'séria ameaça', diz agência dos EUA

Sputnik - A Rússia e a China buscam se tornar potências espaciais líderes e pretendem criar novas normas globais no segmento para minar a liderança dos Estados Unidos, disse a Agência de Inteligência de Defesa dos EUA (DIA, na sigla em inglês), nesta terça-feira (12).

Além disso, o órgão destacou que a frota espacial combinada da Rússia e da China cresceu 70% entre 2019 e 2021, enquanto de 2015 a 2018, os dois países aumentaram coletivamente seus conjuntos em mais de 200%.

O comunicado diz que os dados revelam "uma séria ameaça aos EUA e seus aliados". Além de China e Rússia, o texto alerta também sobre as capacidades espaciais da Coreia do Norte e do Irã.

