Rússia e Irã assinam acordos no setor de petróleo e gás

247 - O vice-primeiro-ministro russo, Alexandr Novak, e o ministro da Energia da Rússia, Nikolai Shulguinov, mantiveram uma reunião com o ministro do Petróleo iraniano, Biyan Zangané, na segunda-feira (21) para expandir a cooperação técnica no setor de petróleo e gás entre a Rússia e o Irã.

Durante o encontro, os representantes de ambas as nações trocaram opiniões sobre a estabilização da situação no mercado de petróleo e a cooperação no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, informa a Telesul.

Segundo Zangané, o Irã e a Rússia têm opiniões semelhantes sobre o assunto e os dois países confiam na necessidade de manter a estabilidade do mercado. O ministro iraniano expressou interesse de Teerã em investimentos russos no setor de petróleo, chamando a Rússia de "um parceiro estratégico".

O Irã aumentou suas exportações de petróleo para mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia depois de fechar o chamado acordo nuclear com as potências ocidentais, que também o forçou a interromper seu programa de enriquecimento de urânio.

Enquanto isso, o secretário executivo da estatal russa de gaseificação Gazprom, Alexey Miller, manteve uma reunião com o vice-primeiro-ministro da Armênia, Mher Grigoryan, com o objetivo de discutir os problemas de abastecimento de gás entre as duas nações.

Através da Gazprom, a Rússia europeu indicou que pretende manter a segurança energética e o desenvolvimento sustentável em conjunto com o potencial científico da Armênia.

