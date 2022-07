Rússia e Venezuela vão expandir cooperação no setor de petróleo para contornar sanções

Apoie o 247

Sputnik - A Rússia e a Venezuela continuarão a expandir sua cooperação no setor de petróleo e estão trabalhando em novos acordos para contornar as sanções ocidentais em finanças e logística, indicou o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faria.

"No que diz respeito à cooperação no setor de energia, nunca parou desde a aproximação entre nossos países. Estamos trabalhando em projetos específicos com empresas russas e continuamos a aprofundar esse trabalho. Esperamos chegar a um acordo sobre formas de contornar os obstáculos existentes, para resolver problemas relacionados aos mecanismos financeiros", disse Faria, falando ao chanceler russo, Sergei Lavrov, em Moscou na segunda-feira.

Enfatizando a "visão extremamente negativa" de Caracas sobre as tentativas dos EUA de pressionar as sanções, Faria disse que, quando se trata de sancionar a Rússia, a política de Washington saiu pela culatra e atingiu americanos e europeus comuns.

"O objetivo dessas sanções não foi alcançado. Este é um erro de cálculo muito grave, um erro de cálculo que eu caracterizaria como imperdoável. E os problemas que as economias dos Estados Unidos e da União Européia enfrentam são o resultado desse erro de cálculo. Hoje, eles não sabem como resolver as dificuldades que surgiram, como fazer a vida voltar ao normal. E acho que isso certamente atingirá as pessoas desses países", disse.

O ministro das Relações Exteriores expressou esperança de que Moscou e Caracas possam superar os bloqueios ligados às restrições dos EUA. "As condições em que nos encontramos graças às ações do governo dos EUA dificultaram o desenvolvimento da indústria do petróleo", disse Faria, especificando que as sanções afetaram investimentos, financiamentos, empréstimos e compra de equipamentos e peças de reposição.

Apontando para os sistemas financeiros alternativos elaborados pela Rússia, China e Índia para contornar a tentativa de "bloqueio" do Ocidente contra Moscou, Faria observou que "cada vez mais países estão interagindo com a Rússia e não têm medo das consequências".

O alto diplomata venezuelano também expressou apoio à posição da Rússia sobre a crise na Ucrânia, dizendo que Caracas vê a prontidão da Rússia para o diálogo e negociações e espera que seja alcançado um acordo que leve em consideração os interesses de Moscou e Kiev.

"Gostaria de agradecer a vocês, assim como ao presidente russo Vladimir Putin e ao governo russo pelo apoio político aos processos nacionais que estão ocorrendo na Venezuela. Estou falando da participação da Rússia no papel de mediador nas conversas com a oposição venezuelana", acrescentou Faria.

Lavrov saudou a "normalização da situação dentro e ao redor da Venezuela" e prometeu que Moscou continuará a "contribuir" para o desenvolvimento sustentável do país "de todas as maneiras que pudermos".

"Como nossos presidentes concordaram, reafirmamos nosso foco no aprofundamento do diálogo político, dos intercâmbios econômicos, comerciais, culturais e humanitários. Concordamos em promover projetos mutuamente benéficos em várias áreas, incluindo energia, farmacêutica, indústria, transporte e cooperação técnico-militar", disse Lavrov. O ministro das Relações Exteriores também revelou que os dois países fecharam um acordo de cooperação espacial, sob o qual a Rússia poderá colocar uma estação terrestre do sistema de navegação por satélite GLONASS na Venezuela.

"Sabemos com que seriedade os americanos e seus aliados procuraram, procuram e continuarão a procurar minar os fundamentos da economia venezuelana. Já está claro agora que esses planos não se concretizarão. A economia venezuelana está demonstrando sua capacidade de resistir a isso. E claro, vamos ajudar de todas as formas possíveis", enfatizou Lavrov.

A Rússia e a Venezuela desfrutam de laços calorosos, com relações melhorando dramaticamente sob o falecido presidente Hugo Chávez, um presidente de esquerda que chegou ao poder na onda da Revolução Bolivariana e começou a instituir uma ampla gama de reformas socioeconômicas, políticas e de política externa que prejudicou severamente os laços de Caracas com Washington.

Apesar da grande distância geográfica entre eles, Moscou e Caracas construíram estreitos laços econômicos, comerciais e de defesa, com a importância dessa relação demonstrada quando os EUA tentaram um golpe de estado contra o governo do presidente Nicolás Maduro em 2019 e colocaram esmagadora pressão econômica sobre Caracas. Rússia, China e Irã forneceram assistência diplomática, econômica e de outra natureza significativa à Venezuela para aliviar o golpe e expandiram a cooperação com a nação latino-americana para ajudá-la a alcançar a independência econômica de seu poderoso vizinho ao norte. A Venezuela retribuiu apoiando seus parceiros diplomaticamente em vários locais internacionais e acolhendo empresas russas, chinesas e iranianas para desenvolver os recursos e a indústria do país.

