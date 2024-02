Rússia emite mandado de prisão contra a primeira-ministra da Estônia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O Ministério do Interior russo pediu, nesta terça-feira (13), um mandado de busca e prisão contra a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas. A pasta não mencionou as acusações específicas contra a chefe de governo da Estônia.

Kallas, por sua vez, descreveu o mandado de prisão emitido pela Rússia como "falso". Nos últimos anos, o sentimento russofóbico tem aumentado nos Países Bálticos, que veem o fechamento de sua fronteira com a Rússia e a perseguição de cidadãos russos em seu território.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou a este respeito que altos funcionários da Estônia e da Letônia cometem atos hostis contra a Rússia e indicaram que "são pessoas responsáveis ​​por decisões que constituem uma profanação da memória histórica".

Tanto a Estônia quanto a Letônia estão realizando campanhas para desmontar monumentos aos soldados soviéticos que libertaram os seus territórios da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Kallas, de 46 anos, tomou posse como primeira-ministra da Estônia em janeiro de 2021. Um ano e meio depois formou um novo gabinete após uma crise ministerial. Em abril de 2023, foi reeleita para chefiar uma nova coalizão do Executivo.

