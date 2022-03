Rússia encerra negociações de tratado de paz com o Japão

Apoie o 247

ICL

RT - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou na segunda-feira que Moscou está encerrando as negociações com Tóquio sobre um tratado de paz, juntamente com uma série de outras medidas, como resultado da "óbvia natureza hostil" das sanções unilaterais introduzidas pelo Japão contra a Rússia por sua operação na Ucrânia.

"O lado russo, nas condições atuais, não pretende continuar as negociações com o Japão sobre um tratado de paz devido à impossibilidade de discutir a assinatura do documento, fundamental para as relações bilaterais, com um Estado que assume posições abertamente hostis e busca prejudicar os interesses do nosso país", lê-se no comunicado da agência.

Paralelamente, para os cidadãos japoneses chega ao fim a possibilidade de viajar para a Rússia sem a exigência de visto. Uma vantagem que eles tinham e que se estabeleceu, até agora, com dois acordos. O primeiro, "baseado em acordos de intercâmbio de isenção de visto entre as Ilhas Curilas do Sul, na Federação Russa, e o Japão", datado de 1991, e o segundo, que foi assinado para "facilitar ao máximo as visitas de ex-residentes japoneses de das Curilas do Sul às suas antigas residências", assinado em 1999.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, Moscou abandona seu diálogo com Tóquio, visando estabelecer atividades econômicas conjuntas nas Ilhas Curilas do Sul, e bloqueia a extensão do status do Japão como parceiro da Cooperação Econômica do Mar Negro (BSEC, na sigla em inglês) "em diálogo setorial”.

"Toda a responsabilidade pelos danos à cooperação bilateral e aos próprios interesses do Japão é de Tóquio, que deliberadamente escolheu uma postura anti-russa em vez de desenvolver cooperação mutuamente benéfica e boa vizinhança", concluiu o ministério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E o tratado de paz?

O tratado de paz entre a Rússia e o Japão não foi assinado porque o lado japonês reivindica de Moscou as ilhotas de Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai — que formam o arquipélago das Curilas do Sul —, que se tornaram parte da URSS no final da Segunda Guerra Mundial .

Em 1956, Japão e URSS assinaram uma declaração que pôs fim ao estado de guerra entre os dois países, e Moscou concordou em entregar Shikotan e Habomai a Tóquio após a assinatura de um tratado de paz, algo que ainda não foi finalizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora o Japão tenha ratificado essa declaração, posteriormente abandonou sua implementação e exigiu a devolução das restantes Ilhas Curilas do Sul — Iturup e Kunashir — antes da assinatura do tratado de paz, baseado no Tratado Bilateral de Comércio e Fronteiras que o país japonês assinou com a Rússia em 1855.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: