Rússia exige rendição ucraniana em Mariupol

Reuters - A Rússia deu aos soldados ucranianos um ultimato neste domingo para depor as armas no pulverizado porto de Mariupol, no sudeste, que Moscou disse que suas forças controlavam quase completamente no que seria sua maior captura da guerra de quase dois meses. .

Várias horas após o prazo de 0300 GMT, não havia sinal de cumprimento por parte dos combatentes ucranianos escondidos na vasta siderúrgica Azovstal, com vista para o Mar de Azov.

Tendo falhado em superar a resistência ucraniana no norte desde a invasão do presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro, os militares russos voltaram a se concentrar na região leste de Donbas, onde Mariupol é o principal porto.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas tropas limparam a área urbana de Mariupol, que viu alguns dos combates mais ferozes e o pior sofrimento civil com corpos espalhados pelas ruas e milhares encolhidos em condições atrozes no subsolo.

A siderúrgica, uma das maiores usinas metalúrgicas da Europa, com um labirinto de trilhos e altos-fornos, tornou-se o último suporte para os defensores em menor número.

"As Forças Armadas russas oferecem aos militantes de batalhões nacionalistas e mercenários estrangeiros a partir das 06:00 (horário de Moscou) de 17 de abril de 2022, para interromper qualquer hostilidade e depor as armas", disse o Ministério da Defesa em comunicado.

"Todos os que deporem suas armas têm a garantia de que suas vidas serão poupadas", disse, oferecendo aos "remanescentes" defensores uma janela de quatro horas para deixar a fábrica sem armas ou munição.

Não houve resposta imediata de Kiev ao ultimato, embora os militares da Ucrânia tenham dito que os ataques aéreos russos a Mariupol continuaram junto com as operações de assalto perto do porto.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, acusou a Rússia no sábado de "tentar deliberadamente destruir todos" em Mariupol e disse que seu governo está em contato com os defensores. Mas ele não abordou a alegação de Moscou de que as forças ucranianas não estavam mais em distritos urbanos.

Ele disse que matar suas tropas acabaria com os esforços de paz.

"Nossos soldados estão bloqueados, os feridos estão bloqueados. Há uma crise humanitária... No entanto, os caras estão se defendendo", disse ele ao portal de notícias Ukrainska Pravda.

Prêmio para Moscou

Se a captura do porto pela Rússia for confirmada, será a primeira grande cidade ucraniana a cair desde a invasão e um prêmio estratégico para Moscou: conectar o território que detém em Donbas com a região da Crimeia que anexou em 2014.

A Rússia chama sua ação de uma operação militar especial destinada a desmilitarizar a Ucrânia e limpar o que chama de nacionalistas perigosos.

A Rússia disse que a Ucrânia perdeu mais de 4.000 soldados em Mariupol no sábado. Kiev diz que entre 2.500 e 3.000 soldados ucranianos morreram até agora na guerra em todo o país

Não se sabia quantos soldados estavam na siderúrgica. Imagens de satélite mostraram fumaça e fogo vindos da área, repleta de túneis embaixo.

Os defensores de Mariupol incluem fuzileiros navais ucranianos, brigadas motorizadas, uma brigada da Guarda Nacional e o Regimento Azov, uma milícia criada por nacionalistas de extrema direita que mais tarde foi incorporada à Guarda Nacional.

Em outros lugares da Ucrânia, houve relatos de mais ataques russos de longo alcance no domingo.

A mídia local relatou uma explosão na capital Kiev, embora o vice-prefeito Mykola Povoroznyk tenha dito que os sistemas de defesa aérea frustraram os ataques russos. O prefeito da cidade de Brovary, perto de Kiev, disse que um ataque com mísseis danificou a infraestrutura.

E a Rússia disse que destruiu uma fábrica de munição perto da capital, segundo a agência de notícias RIA.

A Ucrânia resistiu aos avanços terrestres russos na fase inicial da guerra, em parte ao implantar com sucesso unidades móveis armadas com mísseis antitanque fornecidos pelo Ocidente contra comboios blindados confinados às estradas por terreno lamacento.

Apesar da situação desesperadora em Mariupol, a Ucrânia diz que até agora segurou as forças russas em outras regiões de Donbass, em Donetsk e Luhansk.

As sanções ocidentais apertaram a economia da Rússia, mas não conseguiram pressionar Putin a uma retirada.

As próximas sanções da União Europeia terão como alvo os bancos, incluindo a grande instituição Sberbank (SBER.MM) , bem como o petróleo, disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao jornal alemão Bild am Sonntag.

