Rússia faz o possível para proteger crianças ucranianas que deixam o país, diz embaixada russa nos EUA

MOSCOU, 15 de fevereiro (Sputnik) - A Rússia tem feito "todo o possível" pela proteção e segurança das crianças ucranianas, que foram forçadas a fugir do país por causa das "atrocidades" das tropas ucranianas, disse a embaixada da Rússia nos Estados Unidos na quarta-feira.



Na terça-feira, o Departamento de Estado dos EUA acusou a Rússia de "transferência forçada e deportação de crianças ucranianas" para o território russo.



"A Rússia aceitou crianças que foram forçadas a fugir com suas famílias dos bombardeios e atrocidades das Forças Armadas da Ucrânia. Fazemos o possível para manter os menores nas famílias e, em caso de ausência ou morte de pais e parentes, transferir órfãos sob tutela. Garantimos a proteção de suas vidas e bem-estar", disse a embaixada no Telegram.



A embaixada disse ainda que Washington deve dar "uma avaliação adequada das ações do regime de Kiev", que "mata e fere crianças" no decurso do conflito.



O comunicado acrescenta que 153 crianças foram mortas na região do Donbas em 2022 e outras 279 ficaram feridas como resultado de bombardeios conduzidos por forças ucranianas.



"Ao usar armas ocidentais, incluindo os sistemas de foguetes HIMARS dos EUA, as Forças Armadas da Ucrânia visam a infraestrutura civil --escolas, jardins de infância e hospitais. Esses fatos são descaradamente silenciados por Washington para se auto-enganar e denegrir a Rússia", dizia o comunicado.

