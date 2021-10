Rússia faz teste inédito com míssil hipersônico lançado de submarino nuclear (vídeo)

Tsirkon é o primeiro míssil de cruzeiro hipersônico do mundo, capaz de realizar um voo aerodinâmico de longo alcance efetuando manobras nas camadas densas de atmosfera e utilizando durante todo o percurso propulsão do seu próprio motor edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik Brasil - A Marinha da Rússia conduziu pela primeira vez testes do míssil hipersônico Tsirkon a partir de um submarino nuclear, comunicou o Ministério da Defesa do país.

O lançamento, contra um alvo convencional, foi realizado nas águas do mar de Barents, no Ártico, a partir do submarino Severodvinsk do projeto 885 Yasen, em posição submersa.

"O voo correspondeu aos parâmetros definidos […]. O lançamento de teste [...] foi considerado bem-sucedido", lê-se no comunicado de imprensa.

PUBLICIDADE

Tsirkon é o primeiro míssil de cruzeiro hipersônico do mundo, capaz de realizar um voo aerodinâmico de longo alcance efetuando manobras nas camadas densas de atmosfera e utilizando durante todo o percurso propulsão do seu próprio motor.

A velocidade máxima do míssil é de aproximadamente 9 Mach (11.025 km/h), ou seja, cerca de 2,65 km por segundo, a uma altitude de 20 quilômetros. Seu alcance máximo é de 1.000 quilômetros.

PUBLICIDADE

É planejado que as fragatas do projeto 22350, os novíssimos submarinos multifuncionais do projeto 885M Yasen-M, bem como o cruzador de mísseis modernizado Admiral Nakhimov e o submarino Irkutsk, sejam equipados com o Tsirkon.

Veja:

PUBLICIDADE