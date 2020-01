Rússia fecha a fronteira no Extremo Oriente para impedir a propagação do coronavírus

A região do Extremo Oriente da Rússia que tem uma fronteira terrestre com a China, Mongólia, Coréia do Norte e uma marítima com o Japão, foi fechada pelo governo russo. Até o momento, não há casos na Rússia de infecção pelo coronavírus edit

247 - O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin assinou uma ordem nesta quarta-feira (30) determinando o fechamento da fronteira da Federação Russa no Extremo Oriente, como uma das medidas para impedir a propagação do novo surto de coronavírus no país.

Ao abrir a reunião do Gabinete de Ministros, Mishustin declarou que a ordem correspondente "já está em andamento", bem como "outras medidas que o governo tomou" para impedir a propagação do vírus no território russo, informa o site Russia Today.

Por seu turno, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que, desde 30 de janeiro, a Rússia suspende temporariamente a emissão de vistos eletrônicos para cidadãos chineses "entrando na Federação Russa através de pontos de controle de fronteiras localizados no país. Extremo Oriente e a província de Kaliningrado, […] na cidade de São Petersburgo e na província de Leningrado".