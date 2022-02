Rússia fecha espaço aéreo após operação militar na Ucrânia

Voos foram suspensos em 12 aeroportos do país edit

Do site RT - A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia suspendeu todos os voos de e para 12 aeroportos no sul do país. A medida ocorre depois que Moscou lançou ataques aéreos à Ucrânia.

“Os aeroportos temporariamente suspensos são Rostov (Platov), ​​Krasnodar (Pashkovsky), Anapa (Vityazevo), Gelendzhik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh e Simferopol” , informou a agência em seu site oficial, observando também que as pessoas devem evitar ir aos aeroportos. A restrição permanecerá em vigor até 2 de março de 2022.

A Rússia afirmou que tem como alvo “infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e aviação [na Ucrânia]”, com o Ministério da Defesa alegando que não há ameaça à população civil.

No início da manhã de quinta-feira, em um discurso televisionado à nação, Putin anunciou que a Rússia começaria a lançar uma operação militar especial na Ucrânia. O objetivo da ação, segundo o Kremlin, é “proteger o povo [do Donbass] que foi torturado por oito anos pelo regime ucraniano”.

Putin também pediu a completa “desmilitarização” e “desnazificação” da Ucrânia e prometeu processar aqueles que estavam envolvidos em “ numerosos crimes sangrentos contra civis”. O líder russo pediu aos soldados ucranianos que “abaixem as armas imediatamente” para que possam voltar para suas famílias.

A decisão de Moscou de entrar na Ucrânia seguiu um pedido oficial das Repúblicas Populares de Donetsk (DPR) e Lugansk (DPR) para “ajudar a repelir a agressão militar ucraniana”.

