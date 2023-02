Rússia focará no fortalecimento de sua tríade nuclear, diz Putin

Segundo Putin, para melhorar as capacidades de defesa do país, a Rússia continuará a se concentrar no fortalecimento de sua tríade nuclear edit

Sputnik - Em um discurso no Estádio Luzhniki, em Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou sobre o fortalecimento do arsenal russo e a produção de novos mísseis hipersônicos.

Em cerimônia para celebrar o Dia do Defensor da Pátria da Rússia, Putin fez um discurso abordando uma série de assuntos. Entre eles, a expansão do poderio bélico que Moscou apresentará no futuro.

"Exército e Marinha modernos e eficientes são uma garantia da segurança e soberania do país, e uma garantia de seu desenvolvimento estável e de seu futuro. É por isso que, como antes, daremos atenção prioritária ao fortalecimento de nossa capacidade de defesa", disse Putin

Segundo Putin, para melhorar as capacidades de defesa do país, a Rússia continuará a se concentrar no fortalecimento de sua tríade nuclear, o que significa que serão produzidos mais mísseis e ogivas para disparo por terra, água e ar.

Ele garantiu que, em 2023, os primeiros lançadores do complexo de mísseis balísticos intercontinentais Sarmat com novos mísseis pesados ​​entrarão em serviço de combate.

Além disso, será estimulada a produção em massa de mísseis hipersônicos ar-superfície Kinzhal, e serão entregues os mísseis de cruzeiro hipersônicos antinavio Zircon.

Segundo o presidente russo, a participação de armas e equipamentos modernos nas forças nucleares estratégicas navais da Rússia chegará a 100% depois que o cruzador Imperador Alexandre III entrar em serviço de combate na Marinha.

Também se juntarão à frota nos próximos anos mais três submarinos de mísseis balísticos.

