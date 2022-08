Rússia identifica ucraniana Natalya Vovk como suspeita do assassinato de Darya Dugina

Imagens mostram Vovk entrando no país e deixando-o após assassinar a filha do ideólogo Alexander Dugin edit

RT - O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) divulgou um vídeo da ucraniana Natalya Vovk, identificada como a principal suspeita do atentado de sábado que matou a jornalista Darya Dugina em Moscou. A filmagem publicada nesta segunda-feira (22) mostra Vovk e sua filha adolescente entrando na Rússia, dentro do prédio onde Dugina morava, e deixando o país às pressas.

Vovk, 43, foi nomeada pelo FSB nesta segunda-feira como a principal suspeita do assassinato de Dugina. A cidadã ucraniana chegou à Rússia em 23 de julho, usando placas da República Popular de Donetsk para evitar escrutínio. Enquanto estava em Moscou, ela trocou as placas de seu Mini Cooper pelas do Cazaquistão, uma ex-república soviética amigável. No domingo, após o bombardeio, Vovk dirigiu para a Estônia com placas ucranianas, disse o FSB.

Fotos das diferentes placas foram incluídas como parte da apresentação do vídeo.

As autoridades também disseram que Vovk pode ter usado sua filha adolescente como disfarce para se deslocar mais facilmente pela Rússia. Ela alugou um apartamento no mesmo prédio onde Dugina morava e foi capturada pela câmera da porta.

Uma foto de identificação de Vovk no uniforme da Guarda Nacional da Ucrânia foi publicada em abril na internet russa, como parte de um grupo de membros neonazistas do regimento Azov. Ele lista seu sobrenome como Shaban – o sobrenome que sua filha usou ao entrar na Rússia, de acordo com o FSB. A Ucrânia afirmou anteriormente que não estava envolvida no assassinato.

Dugina, de 29 anos, foi morta na noite de sábado depois de participar de um festival familiar conservador perto de Moscou com seu pai, o filósofo Aleksandr Dugin. Vovk supostamente plantou um dispositivo explosivo improvisado sob o SUV Toyota que pertencia a Dugin, que pode ter sido seu alvo pretendido.

