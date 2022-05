Rússia irá suspender fornecimento de gás natural para a Finlândia a partir do sábado

Apoie o 247

247 - A Gasum, estatal responsável pela coordenação do fornecimento de gás na Finlândia, anunciou que a Rússia irá suspender o fornecimento do insumo para o país a partir das 7h deste sábado (21).De acordo com o Metrópoles, o CEO da Gasum, Mika Wiljanen, avaliou como “lamentável” a interrupção do fornecimento, mas informou que a empresa já estava preparada para enfrentar a situação. “Estamos nos preparando cuidadosamente para essa situação e, desde que não haja interrupções na rede de transporte de gás, poderemos fornecer gás a todos os nossos clientes nos próximos meses”, disse o executivo.

Com a interrupção do fornecimento do gás russo, a estatal passará a distribuir o insumo de outros fornecedores por meio do gasoduto de Balticconnector. A suspensão imposta pela Rússia decorre da exigência de que os países considerados hostis paguem os contratos em rublos.

A Finlândia, que tenta ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), se recusou a adotar o procedimento. A Finlândia e a Suécia formalizaram esta semana os pedidos de ingresso no bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

