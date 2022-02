Rússia já controla Melitopol, cidade de 150 mil habitantes, na região metropolitana de Kiev

Apoie o 247

ICL

KIEV (Reuters) - Forças russas capturaram a cidade de Melitopol, no sudeste da Ucrânia, neste sábado, informou a agência de notícias russa Interfax, enquanto Moscou lançava mísseis de cruzeiro coordenados e ataques de artilharia em várias cidades, incluindo a capital Kiev.

Autoridades ucranianas não estavam imediatamente disponíveis para comentar o destino de Melitopol, uma cidade de cerca de 150.000 habitantes. Se o relatório da Interfax citando o Ministério da Defesa russo for confirmado, será o primeiro centro populacional significativo que os russos tomarão desde que a invasão começou na quinta-feira.

Mais cedo, autoridades ucranianas disseram que forças russas dispararam mísseis de cruzeiro do Mar Negro em Mariupol, também no sudeste, bem como em Sumy no nordeste e Poltava no leste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades de Kiev disseram que um míssil atingiu um prédio residencial, e uma testemunha da Reuters disse que outro atingiu uma área próxima ao aeroporto. Não houve relatos imediatos sobre vítimas. Tiros explodiram perto de prédios governamentais no centro da cidade por volta do amanhecer, disse uma testemunha da Reuters. A causa não estava clara.

O presidente Volodymyr Zelenskiy, falando em uma mensagem de vídeo do lado de fora de seu escritório em Kiev, foi desafiador.

"Não vamos baixar as armas, vamos defender o nosso estado", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após semanas de alertas de líderes ocidentais, o presidente russo Vladimir Putin invadiu do norte, leste e sul, um ataque que ameaça derrubar a ordem pós-Guerra Fria da Europa.

Putin disse que teve que eliminar o que chamou de uma séria ameaça ao seu país de seu vizinho menor e citou a necessidade de "desnazificar" a liderança da Ucrânia, acusando-a de genocídio contra os falantes de russo no leste da Ucrânia.

Kiev e seus aliados ocidentais descartam as acusações como propaganda infundada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em uma reunião televisionada com o Conselho de Segurança da Rússia na sexta-feira, Putin apelou aos militares da Ucrânia para derrubar seus líderes "neonazistas".

"Tome o poder em suas próprias mãos", disse ele.

'SOB CONTROLE'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os países ocidentais anunciaram uma série de sanções à Rússia, incluindo a lista negra de seus bancos e a proibição de exportações de tecnologia. Mas eles não conseguiram forçá-lo a sair do sistema SWIFT para pagamentos bancários internacionais.

Nas Nações Unidas, a Rússia vetou um projeto de resolução do Conselho de Segurança deplorando sua invasão, enquanto a China se absteve, o que os países ocidentais tomaram como prova do isolamento da Rússia. Os Emirados Árabes Unidos e a Índia também se abstiveram, enquanto os restantes 11 membros votaram a favor.

A Casa Branca pediu ao Congresso US$ 6,4 bilhões em segurança e ajuda humanitária para a crise, disseram autoridades, e Biden instruiu o Departamento de Estado dos EUA a liberar US$ 350 milhões em ajuda militar. consulte Mais informação

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças usaram mísseis de cruzeiro aéreos e de navios para realizar ataques noturnos a alvos militares na Ucrânia, disse a Interfax.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: