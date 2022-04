Rússia lança míssil balístico intercontinental Sarmat (vídeo)

Apoie o 247

Agência Sputnik - A Rússia fez o primeiro lançamento bem-sucedido do míssil balístico intercontinental Sarmat, disse na quarta-feira (20) aos jornalistas o Ministério da Defesa russo.

"Hoje às 15h12, horário de Moscou [09h12, horário de Brasília], a partir de um silo no centro de testes espaciais de Plesetsk, na região de Arkhangelsk, foi realizado com sucesso o lançamento de um míssil balístico intercontinental de baseamento fixo Sarmat. Os objetivos do lançamento foram atingidos na sua totalidade. As características calculadas foram confirmadas em todas as etapas de seu voo. As ogivas de treinamento chegaram à área programada no polígono de Kura na península de Kamchatka", disse o ministério.

"Após a conclusão do programa de testes, o sistema de mísseis Sarmat entrará em serviço da Força Estratégica de Mísseis", apontou o Ministério da Defesa, acrescentando que para o Sarmat está sendo preparado um regimento de uma unidade de mísseis na região de Krasnoyarsk.

Segundo a declaração, "a gama de seu equipamento de combate foi fundamentalmente expandida tanto relativamente ao número de ogivas de combate quanto em termos de tipos, incluindo unidades hipersônicas planadoras", disse o Ministério da Defesa.

