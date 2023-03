Rússia medeia retomada de relações da Síria com Arábia Saudita e Turquia

Apoie o 247

ICL

247 - O Wall Street Journal informou na semana passada que Arábia Saudita e Síria estão próximos de fechar um acordo pela retomada das relações bilaterais mediado pela Rússia, à medida que a geopolítica do Oriente Médio muda. Nas semanas recentes, negociações foram mantidas em Moscou e Riade.

No início do mês, a China mediou o acordo pela retomada de relações entre Arábia Saudita e Irã, no que simboliza o enfraquecimento do papel dos Estados Unidos na região, após décadas de ocupação ilegal de países do Oriente Médio.

A Rússia investe na diplomacia no sentido de consolidar a derrota dos Estados Unidos na Síria, fortalecendo seu grande parceiro Bashar al-Assad no país que foi destruído pela ingerência de Washington.

Neste sábado (25), o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Eles discutiram, entre outros assuntos, a questão síria.

Segundo o Kremlin, ambos enfatizaram a necessidade de continuar normalizando as relações entre Ancara e Damasco.

A primeira reunião quadripartida entre as delegações dos ministérios das Relações Exteriores da Turquia, Síria, Rússia e Irã pode ocorrer dentro de algumas semanas e deve ser agendada antes das negociações dos ministros das Relações Exteriores dos países, disse o porta-voz presidencial turco, Ibrahim Kalin, também no sábado.

A iniciativa ocorre em meio a ataques dos EUA à Síria. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse na sexta-feira (24) que os militares dos EUA realizaram ataques aéreos em instalações pertencentes a grupos afiliados ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã (IRGC) depois que um drone iraniano atacou uma base da coalizão no nordeste da Síria, matando um empreiteiro dos EUA e ferindo vários militares americanos.

Também na sexta-feira, o Comando Central dos EUA (CENTCOM) disse que dez foguetes atingiram as forças da coalizão no complexo Green Village, no nordeste da Síria. Um dos foguetes, que errou o complexo por quase cinco quilômetros, atingiu e danificou uma casa civil, resultando em ferimentos em duas mulheres e duas crianças, de acordo com o CENTCOM. (Com informações da Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.