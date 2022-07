Rússia multa Google em US$ 370 milhões por recusa de remover conteúdo banido

Apoie o 247

Sputnik - Um tribunal russo emitiu uma multa significativa para o Google, que chega a 21 bilhões de rublos (mais de US$ 370 milhões) devido à recusa repetida da empresa de remover conteúdo proibido no país. A multa equivale a 10% da receita do Google na Rússia.

O tribunal decidiu que "o Google LLC [é] culpado de uma infração administrativa" e impôs "uma multa de 21.770.392.317 rublos", anunciou um juiz.

O conteúdo em questão foi publicado no YouTube e continha materiais extremistas, propaganda de grupos terroristas proibidos, instruções para a criação de artefatos explosivos e informações falsas sobre a operação especial na Ucrânia. De acordo com a agência russa de informações Roskomnadzor, pelo menos 7.000 postagens ilegais ainda não foram removidas.

Moscou já havia multado a empresa em 7,2 bilhões de rublos (US$ 113,3 milhões). No entanto, o Google não cumpriu o requisito.

A Alphabet, Inc., proprietária do Google e do YouTube, teve vários conflitos com as autoridades russas nos últimos meses depois que excluiu e restringiu vários canais na plataforma de vídeo e proibiu organizações de mídia russas financiadas pelo estado de veicular anúncios ou obter lucros.

