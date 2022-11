Rússia nega míssil contra a Polônia e diz que acusação é "provocação deliberada"

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Defesa da Rússia negou que tenha lançado mísseis contra a Polônia e afirmou que a acusação é "uma provocação deliberada com o objetivo de agravar a situação" na região da Ucrânia.

De acordo com a inteligência dos EUA, duas pessoas morreram nesta terça-feira (15) em uma explosão em Przewodów, no leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros local, de acordo com a agência Reuters.

Em comunicado, o governo russo afirmou que "nenhum ataque a alvos perto da fronteira entre Ucrânia e Polônia foi feito".Ainda de acordo com as autoridades russas, as declarações da imprensa e de funcionários do governo polonês sobre supostos mísseis russos atingindo o país são uma "provocação deliberada" e que o país não tem nada a ver com isso.

Após a confirmação da explosão por autoridades polonesas, outros países-membros da Otan prestaram solidariedade à Polônia e afirmaram que estão dispostos a defender o território da aliança.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, convocou uma reunião urgente de um comitê do governo para assuntos de segurança e defesa nacional, disse o porta-voz do governo no Twitter.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.