Rússia nega que vá abandonar astronauta dos EUA em estação espacial por guerra na Ucrânia

"Mark Vande Hei retornará à Terra no dia 30 de março a bordo da espaçonave russa Soyuz MS-19 juntamente com Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov", disse a agência espacial russa

Sputnik - A viagem de volta à Terra do astronauta norte-americano Mark Vande Hei e dos dois cosmonautas russos, Pyotr Dubrov e Anton Shkaplerov, está marcada para o dia 30 de março.

Os boatos sobre o futuro das parcerias espaciais entre Rússia e Estados Unidos começou após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, e as posteriores declarações do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o futuro da indústria aeroespacial russa e sua capacidade em produzir espaçonaves.

"A Roscosmos nunca deu nenhuma razão para duvidar de sua confiabilidade como parceira. A operação de maneira segura da tripulação na EEI é nossa principal prioridade. O astronauta norte-americano Mark Vande Hei retornará à Terra no dia 30 de março a bordo da espaçonave russa Soyuz MS-19 juntamente com Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov", disse a agência espacial russa.

Em resposta às declarações de Joe Biden no final de fevereiro, o diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, disse que sem a ajuda da Rússia a Estação Espacial Internacional (EEI) poderia vir a se chocar com o nosso planeta. Supostamente, essa seria a motivação para diversos veículos midiáticos ocidentais iniciarem os rumores sobre o abandono do astronauta estadunidense.

"Se você bloquear a cooperação com a gente, quem vai salvar a EEI de uma saída descontrolada da órbita e colisão com os EUA ou a Europa? Há também um cenário da estrutura de 500 toneladas caindo na Índia ou na China. Você os ameaçaria com tais perspectivas?", afirmou Rogozin em publicação nas redes sociais.

Alguns dias depois da declaração do diretor da agência espacial russa, o porta-voz da NASA, Daniel Huot, disse que a agência norte-americana continua a trabalhar normalmente com a Roscosmos, apesar das sanções impostas pelos EUA contra a Rússia.

O astronauta norte-americano Mark Vande Hei chegou à EEI a bordo da Soyuz MS-18 juntamente com os russos Petr Dubrov e Oleg Novitsky, no dia 9 de abril de 2021.

A espaçonave russa que será responsável por trazer os astronautas de volta para a Terra, a Soyuz MS-19, já está acoplada à EEI. O veículo espacial completou sua viagem ao espaço no dia 5 de outubro, levando para a estação espacial o astronauta russo Anton Shkaplerov, a atriz Yulia Peresild e o diretor de cinema Klim Shipenko.

Após 12 dias no espaço, a equipe de rodagem do filme "O Desafio" ("Vyzov", em russo) voltou para o nosso planeta na Soyuz MS-18.

