Rússia promete responder a maior envolvimento das potências ocidentais na Ucrânia

247 - A Rússia responderá ao crescente envolvimento das potências ocidentais no conflito na Ucrânia, embora a guerra direta com a Otan não seja do interesse de Moscou, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia nesta terça-feira (11), depois que Washington prometeu mais ajuda militar para Kiev, informa a Reuters.

A Ucrânia disse nesta segunda-feira que precisa fortalecer sua defesa aérea após os maiores ataques aéreos da Rússia a cidades desde o início da guerra, em retaliação ao que Moscou chamou de ataque ucraniano a uma ponte estratégica na Crimeia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu fornecer sistemas avançados de defesa aérea Anteriormente, em 27 de setembro, o Pentágono disse que começaria a entregar o Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra-Ar nos próximos dois meses.

Biden e os líderes do Grupo dos Sete realizarão uma reunião virtual nesta terça-feira para discutir seu compromisso de apoiar a Ucrânia, informou a Casa Branca.

"Avisamos e esperamos que eles percebam o perigo de uma escalada descontrolada em Washington e outras capitais ocidentais", disse o vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, segundo a agência de notícias RIA na terça-feira.

Mísseis russos atingiram alvos em toda a Ucrânia na manhã desta segunda-feira, matando 19 pessoas e ferindo 105, disseram autoridades dos serviços de emergência, ao invadir cruzamentos, parques e locais turísticos. Cerca de 301 assentamentos nas regiões de Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil e Khmelnytsky permaneceram sem eletricidade na manhã de terça-feira.

Autoridades ucranianas relataram mais ataques na terça-feira, incluindo um na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste, que matou pelo menos uma pessoa.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que ordenou ataques "massivos" de longo alcance depois de acusar a Ucrânia de um ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia anexada no sábado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou com Biden na segunda-feira e escreveu no Telegram que a defesa aérea era a "prioridade número 1 em nossa cooperação em defesa".

"Faremos tudo para fortalecer nossas forças armadas", disse ele em um discurso na segunda-feira. "Vamos tornar o campo de batalha mais doloroso para o inimigo."

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que mais ajuda ocidental à Ucrânia aumenta o risco de uma guerra mais ampla.

"Tal assistência, além de fornecer inteligência, instrutores e diretrizes de combate a Kiev, leva a uma maior escalada e aumenta os riscos de um confronto entre a Rússia e a Otan", disse Antonov à mídia.

Os ataques aéreos da Rússia ocorreram três dias depois que uma explosão danificou a ponte que construiu após tomar a Crimeia em 2014. A Rússia culpou a Ucrânia e chamou a explosão mortal de "terrorismo".

"Deixar esses atos sem resposta é simplesmente impossível", disse Putin, alegando outros ataques não especificados à infraestrutura de energia russa. Ele ameaçou mais ataques se a Ucrânia atingir o território russo.

