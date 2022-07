Rússia prossegue em ofensiva militar, agora pelo controle de Donetsk

Apoie o 247

247 - O exército ucraniano luta desesperadamente para resistir a uma grande ofensiva russa na região de Donetsk, informa a Reuters.

Tropas russas lançam fogo de artilharia pesada para abrir caminho para o controle da região.

Depois que as forças russas assumiram no domingo o controle de Lysychansk, o último bastião da resistência ucraniana em Lughansk, os militares da Ucrânia se prepararam para um ataque a Donetsk. As cidades de Sloviansk e Kramatorsk estão na linha do fogo russo.

Donetsk e Luhansk formam o Donbass, a parte oriental industrializada da Ucrânia que tem visto a maior batalha na Europa há gerações.

Houve intensos combates nos limites da região de Lughansk, disse seu governador Serhiy Gaidai à televisão ucraniana, informando que o exército regular russo e as forças de reserva foram enviados para lá em um aparente esforço para cruzar o rio Siverskiy Donets.

A Rússia diz que quer tomar o controle de todo o Donbass da Ucrânia em nome dos separatistas apoiados por Moscou em duas autoproclamadas repúblicas populares.

O governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse que Sloviansk e a vizinha Kramatorsk sofreram fortes bombardeios durante a noite. "Não há lugar seguro sem bombardeios na região de Donetsk."

