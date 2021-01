Rússia quer extensão de acordo sobre desarme nuclear com EUA

A porta-voz da diplomacia do governo russo, Maria Zajarova, defendeu a ampliação por mais cinco anos do Tratado de Limitação e Redução de Armas Estratégicas (Start-III) edit

247 - A porta-voz da diplomacia do governo russo, Maria Zakharova, defendeu a ampliação por mais cinco anos do Tratado de Limitação e Redução de Armas Estratégicas (Start-III), em meio a uma análise dos Estados Unidos sobre a possível extensão do acordo, que caduca em fevereiro.

O porta-voz do governo, Dmitri Peskov, afirmou que Moscou defende o diálogo pela ampliação do tratado e sobre o assunto do desarme nuclear.

A proposta de extensão do acordo foi feita pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em novembro de 2020, mas não obteve resposta do governo de Donald Trump, então presidente dos EUA.

Por outro lado, a porta-voz do governo de Joe Biden, Jen Psaki, mostrou-se favorável esta semana.

O conhecimento liberta. Saiba mais