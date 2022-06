Rússia realiza Fórum Econômico de São Petersburgo para desenvolver novas relações

Apoie o 247

ICL

TASS - O rumo da Rússia em direção à abertura e à ampla cooperação internacional é o foco do programa de negócios do 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que começa nesta quinta-feira (16).

Os participantes buscarão novas possibilidades para fortalecer a soberania econômica do país e resolver tarefas prioritárias para a humanidade.

O 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), é especialmente simbólico. Ao longo dos anos de sua existência, tornou-se um importante evento internacional, muitas vezes chamado de Davos russo. Mas o organizador do fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, embarcou este ano em um caminho de "cancelamento" e, devido às sanções ocidentais, suspendeu os contatos com o lado russo, que participa deste fórum desde 1986. No entanto, a Rússia foi discutida praticamente em todas as sessões do fórum suíço. O Fórum de São Petersburgo, ao contrário, é um dos formatos mais abertos, com delegados de mais de 120 nações do mundo, incluindo países não muito amigáveis ​​como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Holanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (16), o fórum contará com a presença do presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com seu secretário de imprensa, Dmitry Peskov, o presidente se reunirá com empresários para discutir a situação do setor automotivo. A reunião também contará com a presença de funcionários do governo russo. Além disso, segundo Peskov, Putin terá contatos com empresários e investidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diálogos amigáveis

Os tradicionais diálogos empresariais interestaduais do fórum demonstram as novas prioridades da cooperação econômica externa do país. O diálogo Rússia-China abordará os desafios sem precedentes que os dois países enfrentam agora e seus planos de cooperação igual e mutuamente benéfica. O diálogo Rússia-África centrar-se-á na segurança alimentar e energética no continente e nos seus centros emergentes de desenvolvimento global.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diálogo entre a União Econômica da Eurásia (EAEU) e a ASEAN discutirá o desenvolvimento de projetos ambientais e climáticos, cooperação industrial, processos de digitalização. O diálogo Rússia - América Latina se concentrará nas perspectivas de cooperação nos setores de energia, saúde, farmacêutico e de alta tecnologia. Os diálogos Rússia-Turquia e Rússia-Egito abordarão uma ampla gama de questões práticas relativas a nichos vagos no comércio, indústria e agricultura.

O tema central do fórum deste ano é Novas Oportunidades em um Novo Mundo. Também serão discutidos tópicos como: a nova ordem econômica: respondendo aos desafios do tempo. Este tema é dedicado a questões de recuperação econômica, cooperação internacional dentro da Organização de Cooperação de Xangai, BRICS e União Econômica da Eurásia (EAEU); a transformação do comércio global, eficiência das empresas no novo ambiente logístico, alternativas verdes para combustíveis tradicionais, a situação dos mercados globais de petróleo e gás.

Outro tópico é a economia russa, abordando os novos objetivos e horizontes. Este tema concentrará nos novos desafios que o país enfrenta: a transição da agenda anticrise para impulsionar o potencial de longo prazo da economia, o clima de investimento nas regiões russas, o desenvolvimento do mercado financeiro russo e do setor de P&D, etc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também serão abordados temas como a tecnologia moderna, investimento em desenvolvimento como investimento em pessoas, cooperação internacional em ciência, soberania digital e segurança da informação, digitalização do setor de saúde, entre outros, abordando os códigos culturais da nova realidade, o desenvolvimento de ativos de capital humano, novas competências e modelos de emprego no mundo pós-covid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE