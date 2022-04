Rússia sanciona 398 membros do Congresso dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - A Rússia sancionou 398 membros do Congresso dos EUA, disse o Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira.



"Em resposta a outra 'onda' de sanções anti-Rússia impostas pelo governo do [presidente dos EUA] Joe Biden em 24 de março contra 328 legisladores da Duma do Estado... que... constitui quase toda a sua composição, sanções 'espelho' estão sendo introduzidas contra 398 membros da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA", disse o ministério em comunicado.

O ministério acrescentou que a Rússia planeja expandir sua lista de proibição de viagens em um futuro próximo.

