247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o diretor do Gabinete Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, discutiram a crise ucraniana durante reunião em Moscou.

Moscou agradece a Pequim por uma abordagem equilibrada e saúda a disposição chinesa em desempenhar um papel positivo na resolução da crise ucraniana, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na quarta-feira.



"Naturalmente, o tema da crise ucraniana foi discutido, somos gratos ao lado chinês por sua posição consistentemente equilibrada sobre esta questão", disse ela em um briefing.



Zakharova apontou que "na questão de resolver problemas internacionais quentes, nossa visão com a China coincide amplamente".



"Saudamos a disposição da China de desempenhar um papel positivo na resolução da crise ucraniana", acrescentou.

Por sua vez, Wang disse que a China aprecia muito a prontidão da Rússia para resolver a crise ucraniana por meio de diálogo e negociações.

"[A China] aprecia muito a confirmação da Rússia de sua prontidão para resolver o problema [ucraniano] por meio do diálogo e das negociações", disse ele na reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.



Pequim continuará a aderir a uma posição objetiva sobre a crise na Ucrânia e desempenhará um papel construtivo em sua resolução política, acrescentou.



"A China irá, como antes, aderir a uma posição objetiva sobre a questão ucraniana", disse Wang.

Moscou e Pequim não discutiram 'plano de paz chinês para a Ucrânia', diz MRE russo

Lavrov e Wang não discutiram o "plano de paz chinês para a Ucrânia" em uma reunião em Moscou, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

“Temos prestado atenção às declarações de alguns políticos ocidentais e reportagens da mídia sobre um certo 'plano de paz chinês'. Como sempre, eles distorcem a imagem real... Os parceiros chineses nos informaram sobre suas opiniões sobre as causas profundas da crise ucraniana, bem como suas abordagens para a solução política", disse o ministério.



Todas as ideias de paz na Ucrânia estão atualmente sendo destruídas pelo desejo dos Estados Unidos de continuar a guerra até a derrota da Rússia e depois se concentrar em dissuadir a China, acrescentou o ministério.

Rússia espera a visita de Xi Jinping, diz Putin

A Rússia aguarda a visita do presidente chinês, Xi Jinping, que dará mais impulso ao desenvolvimento das relações entre os dois países, disse Putin, durante a reunião.



"Claro, estamos esperando a visita do Presidente da República Popular da China à Rússia. Já concordamos com isso antes. Entendemos que existe uma agenda política doméstica", disse Putin.



“Partimos do fato de também estarmos a concretizar os nossos planos através de encontros pessoais, o que dará um impulso adicional ao desenvolvimento das nossas relações”, acrescentou.

O Wall Street Journal informou na terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto, que Xi planeja fazer uma visita a Moscou nos próximos meses. (Com Sputnik).

