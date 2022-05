Rússia se prepara para controlar empresas ocidentais que querem sair do país

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Rússia está avançando na tramitação de uma nova lei que lhe permite assumir o controle dos negócios locais de empresas ocidentais que decidem sair do país após a invasão da Ucrânia, aumentando as apostas para as multinacionais que tentam sair.

A lei, que pode entrar em vigor em algumas semanas, dará à Rússia amplos poderes para intervir onde houver uma ameaça a empregos ou indústrias locais, tornando mais difícil para as empresas ocidentais se desvencilharem rapidamente, a menos que estejam preparadas para sofrer um grande golpe financeiro.

A lei de apreensão de propriedade de investidores estrangeiros segue um êxodo de empresas ocidentais, como Starbucks (SBUX.O), McDonald's (MCD.N) e cervejaria AB InBev (ABI.BR), e aumenta a pressão sobre as que ainda estão lá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O credor italiano UniCredit (CRDI.MI), o banco austríaco Raiffeisen (RBIV.VI), a maior marca de móveis do mundo, a IKEA, a rede de fast food Burger King e centenas de empresas menores ainda têm negócios na Rússia. Qualquer um que tente sair enfrenta essa linha mais dura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A IKEA, que interrompeu todas as operações na Rússia, disse estar acompanhando de perto os acontecimentos. Raiffeisen, disse que estava avaliando todas as opções, incluindo uma saída cuidadosamente gerenciada. O UniCredit se recusou a comentar, enquanto o Burger King não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O projeto de lei abre caminho para a Rússia nomear administradores de empresas de propriedade de estrangeiros de países "hostis", que querem deixar a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou normalmente se refere como países "hostis" àqueles que impuseram sanções econômicas à Rússia, o que significa que qualquer empresa da União Europeia ou dos Estados Unidos está em risco.

A Comissão Europeia propôs endurecer sua própria posição na quarta-feira para tornar crime a violação das sanções da UE contra a Rússia, permitindo que os governos do bloco europeu confisquem ativos de empresas e indivíduos que fogem das restrições contra Moscou.

Enquanto isso, em uma medida que poderia levar Moscou à beira do default, o governo Biden anunciou que não estenderia uma isenção que permitia à Rússia pagar aos detentores de títulos dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As saídas de empresas ocidentais irritaram os políticos russos. O ex-presidente Dmitry Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem sido um crítico particularmente veemente das empresas ocidentais que saíram, atacando "inimigos que agora estão tentando limitar nosso desenvolvimento e arruinar nossas vidas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE