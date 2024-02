Apoie o 247

(Sputnik) - A tomada russa de Avdiivka, um reduto ucraniano ao norte de Donetsk, é um avanço importante no campo de batalha e uma "perda estratégica significativa" para a Ucrânia que pode desencorajar o Ocidente a continuar financiando e fornecendo assistência militar a Kiev, disseram especialistas e ex-oficiais militares dos EUA à Sputnik.

No sábado, o Comandante em Chefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, anunciou a decisão de retirar as tropas de Avdiivka. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que a decisão de retirar as tropas foi tomada para "salvar vidas". Mais tarde, o Ministério da Defesa Russo afirmou que o exército russo havia tomado controle total de Avdiivka.

"A queda de Avdiivka é um avanço importante para a Rússia e uma perda estratégica significativa para a Ucrânia... Sua queda resultou em perda de equipamento militar e munição ocidental, ajudará a garantir Donetsk, enquanto, ao mesmo tempo, proporciona um importante centro logístico avançado para as forças russas", disse o ex-tenente-coronel do Exército dos EUA, Earl Rasmussen, à Sputnik.

O oficial militar aposentado descreveu Avdiivka como um importante centro logístico com interseções de transporte de estradas e linhas ferroviárias que foi reforçado ao longo dos anos, "criando uma localização defensiva chave para as forças ucranianas" e serviu como um centro militar "usado para lançar ataques em Donetsk pelos últimos nove anos".

"A perda de Avdiivka certamente trará mais visibilidade à posição crítica enfrentada pela Ucrânia e provavelmente apoiará vozes de ambos os lados do espectro político nos países ocidentais. Realistas verão claramente que o Projeto Ucrânia é um fracasso e uma causa perdida, e colocarão maior pressão para evitar mais financiamento no buraco negro ucraniano", disse Rasmussen.

CORTES NO FINANCIAMENTO À UCRÂNIA - O ex-analista da CIA e oficial de inteligência do Exército dos EUA, Philip Giraldi, disse à Sputnik que a queda de Avdiivka encorajaria alguns congressistas a se oporem a "jogar fora" mais 61 bilhões de dólares para a ajuda militar à Ucrânia e chamou a retirada das tropas ucranianas de "uma mudança suficiente" para o Congresso dos EUA desaprovar o financiamento adicional em duas semanas, quando o órgão legislativo revisará a questão.

"Alguns congressistas certamente mudarão para a posição de que jogar fora mais 61 bilhões de dólares é realmente desperdiçar o dinheiro em uma causa perdida. Deve ser uma mudança suficiente para garantir que o dinheiro não será apropriado quando o Congresso retomar em duas semanas. Isso é uma boa notícia!", disse Giraldi.

O especialista também disse que os ucranianos têm apontado sua defesa de Avdiivka como "evidência" de que eles podem "resistir ou até prevalecer" com assistência suficiente dos Estados Unidos e da OTAN.

"Isso provou ser uma ilusão com a Rússia contendo as baixas que teriam sido produzidas por um esforço total para tomar a cidade, em vez de deixá-la cair em suas mãos devido mais à crescente fraqueza ucraniana", ele acrescentou.

PONTO DE VIRADA NO CONFLITO UCRANIANO - O Editor-Gerente da Covert Action Magazine e analista militar, Jeremy Kuzmarov, disse à Sputnik que a captura de Avdiivka é um "ponto de virada" no conflito ucraniano que mostra que a contraofensiva de Kiev falhou e a ajuda dos EUA foi inútil.

"Sim, eu acho que é um ponto de virada na guerra. Sublinha o fracasso da contraofensiva ucraniana e que os russos estão ganhando a guerra e ganhando território, mais lentamente do que era esperado, mas ganhando território, no entanto. Também sublinha a futilidade da ajuda dos EUA", disse Kuzmarov à Sputnik.

A sociedade dos EUA não gosta de apoiar "uma causa perdida" e está "cansada desta guerra", disse o analista militar.

"Eles foram vendidos um pacote de mentiras como com o Iraque e Afeganistão e outros, e acordaram tarde para isso", Kuzmarov também disse.

Os países ocidentais têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. O Kremlin advertiu consistentemente contra a continuação das entregas de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma escalada ainda maior do conflito.

Em 13 de fevereiro, o Senado dos EUA aprovou um projeto de lei de ajuda externa de 95 bilhões de dólares que incluía 60 bilhões de dólares para ajuda à Ucrânia e 14 bilhões de dólares em assistência de segurança para Israel. O Presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que não tinha planos de levar o projeto para votação no plenário da Câmara. Johnson criticou fortemente o projeto, dizendo que ele era omisso sobre a segurança de fronteira, que ele chamou de "a questão mais premente" nos Estados Unidos no momento.

Em 16 de fevereiro, os congressistas dos EUA Brian Fitzpatrick, Jared Golden, Don Bacon e outros divulgaram uma declaração sobre a legislação — apelidada de Ato de Defesa das Fronteiras, Defesa das Democracias — após Johnson dizer que os legisladores da Câmara não realizariam uma votação sobre um projeto de lei de gastos de 95 bilhões de dólares aprovado pelo Senado dos EUA. O projeto fornece 47,69 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia, incluindo 13,77 bilhões de dólares para a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia.

A Câmara dos Representantes dos EUA não está programada para retornar aos negócios legislativos até 28 de fevereiro.

